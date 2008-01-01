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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:55 Суббота, 14 октября

  В Москве небо закрыли плотные облака, связанные с атмосферным фронтом небольшого циклона с центром над востоком Центральных областей. Атмосферное давление значительно ниже нормальных значений. Идет небольшой дождь. На станции ВДНХ ветер не наблюдается - штиль, лишь отмечаются отдельные порывы до 3 м/с. Температура повсеместно преодолела семиградусную отметку. На главной метеостанции Москвы она повысилась до 7,4 градуса. Немного ниже значения в Северо-западном административном округе, в Шереметьево температура составляет 7,1. Теплее в районе Балчуга до 8. / meteonovosti.ru /
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