|
|
|
Новости погоды
В этом году на Покров дождливо и тепло
ИА "Метеоновости" / 09:37 Суббота, 14 октября
Сегодня православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы. День обещает быть с дождями, но теплым. Самой капризной погода была на Покров в 1997 году. Весь день лил сильный дождь, и за сутки сумма осадков составила 40.4 мм при месячной норме 59 мм.
Температурные рекорды отмечались более ста лет назад. Самая высокая температура на Покров была в 1889 году. В дневные часы она повысилась до +19 градусов, что стало суточным рекордом непреодолимым по сей день.
А самая холодная ночь в преддверии Праздника остается в 1882 году. Столбики термометров тогда понизились до отметки -10.3 градуса, что также стало рекордом, но уже суточного минимума. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.