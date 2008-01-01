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В этом году на Покров дождливо и тепло



ИА "Метеоновости" / 09:37 Суббота, 14 октября



Сегодня православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы. День обещает быть с дождями, но теплым. Самой капризной погода была на Покров в 1997 году. Весь день лил сильный дождь, и за сутки сумма осадков составила 40.4 мм при месячной норме 59 мм.



Температурные рекорды отмечались более ста лет назад. Самая высокая температура на Покров была в 1889 году. В дневные часы она повысилась до +19 градусов, что стало суточным рекордом непреодолимым по сей день.



А самая холодная ночь в преддверии Праздника остается в 1882 году. Столбики термометров тогда понизились до отметки -10.3 градуса, что также стало рекордом, но уже суточного минимума. / meteonovosti.ru /



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