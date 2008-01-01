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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:51 Суббота, 14 октября



Предстоящим днём столичный регион будет находиться под влиянием тыловой части циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Ожидается облачная погода, временами дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит 6..8, по области 4..9 градусов. Ветер северо-западного направления 5-10, днём местами порывы 12-15 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм.рт.ст.. Влажность воздуха около 70%.



В Москве и Московской области атмосферное давление по-прежнему низкое, влажность воздуха из-за дождей высокая, а среднесуточная температура выше нормы на 2 градуса. Такие условия погоды относятся к гипоксическому типу, и являются нагрузочными для большинства метеозависимых людей. В первую очередь для гипотоников, гипертоников, людей с легочной недостаточностью. При высокой влажности обостряются заболевания суставов и позвоночника. Пасмурная и дождливая погода может негативно влиять и для вполне здоровых людей. У них возможно ухудшение самочувствия, появление сонливости, снижение работоспособности и внимания. В такие дни следует соблюдать режим труда, больше спать, принимайте хвойные и солевые ванны, а так же контрастный душ. При необходимости воспользуйтесь лекарственными препаратами, прописанными врачом.



Геомагнитный фон 14 октября прогнозируется слабовозмущенный, с отдельными неустойчивыми периодами. / meteonovosti.ru /



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