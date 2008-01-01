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Новости погоды

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Ненастный циклон направляется в Поволжье

ИА "Метеоновости" / 13:14 Пятница, 13 октября

  Атлантические циклоны беспрепятственно продвигаются по средней полосе европейской территории. Очередной вихрь сегодня кружит над югом Балтики, а уже в субботу переместится в Вологодскую область. Он проявит себя дождливой погодой не только на Вологодщине, но также и в северной половине Центрального района. Дожди будут идти с небольшими перерывами, в Ярославской области он может быть сильным, сопровождаться порывистым ветром, но температура воздуха существенно не изменится и останется на 1-2 градуса выше нормы.

В воскресенье, по мере продвижения циклона на восток, в зону ненастья попадет Поволжье. Ожидаются дожди от небольших до умеренных, местами порывы ветра достигнут 15 м/с, но и здесь относительно тепло, днем от 8 до 13 градусов, на севере территории до +6 градусов, в Саратовской области до +17. / meteonovosti.ru /
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