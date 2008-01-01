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Самые высокие сугробы России



ИА "Метеоновости" / 12:40 Пятница, 13 октября



Согласно климатическим данным в октябре снежный покров появляется на территории Сибири и Дальнего Востока, за исключением Приморского края, а также на европейской территории севернее параллели 55o. Устойчивый снежный покров устанавливается на крайнем северо-востоке европейской территории, в Западной Сибири к северу от параллели 60o и в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке севернее параллели 54o.



На европейской территории погода развивается согласно климату. На азиатской территории она местами ему противоречит. На сегодняшний день, из-за длительного периода холодной погоды, снежный покров отмечается даже в южных районах Сибири. На Алтае его высота местами достигает 9 см. До 21 см подросли сугробы на западе Якутии и в континентальных районах Магаданской области.



Но самые высокие сугробы отмечаются в Бурятии, здесь их высота местами составляет 26 см. / meteonovosti.ru /



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