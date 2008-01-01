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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:37 Пятница, 13 октября

  В 12 часов в Москве облачно, слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 11 градусов, Северном 10-11 градусов, Северо-восточном 10-11 градусов, порывы ветра 13м/с, Восточном 10 градусов, Юго-восточном 10-11 градусов; Южном 11 градусов; Юго-западном 11 градусов, Западном 10-11 градусов, Северо-западном 10-11 градусов.

В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 10 градусов, на территории Новой Москвы слабый дождь, температура воздуха 11-12 градусов. / meteonovosti.ru /
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местное
+10
Сб.
14 окт.
+7
Вс.
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+7
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некомфортное место: Чаек
комфортное место: Бандырма

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