Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:37 Пятница, 13 октября
В 12 часов в Москве облачно, слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 11 градусов, Северном 10-11 градусов, Северо-восточном 10-11 градусов, порывы ветра 13м/с, Восточном 10 градусов, Юго-восточном 10-11 градусов; Южном 11 градусов; Юго-западном 11 градусов, Западном 10-11 градусов, Северо-западном 10-11 градусов.
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В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 10 градусов, на территории Новой Москвы слабый дождь, температура воздуха 11-12 градусов. / meteonovosti.ru /