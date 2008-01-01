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Сильные осадки на Покров - редкость



ИА "Метеоновости" / 11:58 Пятница, 13 октября



14 октября отмечается важный православный праздник - Покров Пресвятой Богородицы. Но это праздник не только почитаемый христианами. Народные приметы на Покров день позволяют людям понять, какой будет зима. Как правило, она наступает примерно через сорок дней после первого снега. Поэтому "снежный" Покров говорит о наступлении ранней зимы. В этом году Покров день придется на субботу, погода ожидается облачная, дождливая, но теплая. Температура в течение суток мало изменится и составит от 6 до 8 градусов. Снега в столице не ожидается, а значит, о ранней зиме говорить также не приходится.



Согласно статистке, сильные дожди на Покров день - редкость. За период с 1948 года они отмечались лишь раз в 7 лет. Еще реже на Покров выпадает снег. Последний раз снег в этот день выпадал в 2007 году. / meteonovosti.ru /



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