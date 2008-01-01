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Новости погоды
Осень в Европу не спешит
ИА "Метеоновости" / 11:33 Пятница, 13 октября
Власть над погодой европейских государств поделили между собой атлантические циклоны и Азорский антициклон. На севере пасмурно и сыро, на юге солнечно и сухо, но везде тепло!
Циклоны нескончаемой чередой перемещаются по северу территории и в большей степени оказывают влияние на погоду Скандинавских стран. Здесь выходные дни ожидаются дождливыми, ветреными, но теплыми. Температура воздуха превысит средние многолетние значения на 1-3 градуса и в дневные часы составит от 7 до 12 градусов.
На Британских островах дожди уже кратковременного характера, а температура выше, от 14 до 19 градусов. В странах Центральной Европы скажется влияние атмосферных фронтов, связанных с циклоном, небольшой дождь возможен лишь в Германии и Польше, днем температура повысится до 20 градусов. Чем дальше к югу, тем влияние циклона все слабее и власть над погодой перенимает антициклон. Благодаря нему в Австрии и Венгрии преимущественно без осадков, днем от 18 до 23 градусов. Такая же погода на курортах Адриатики, в Сербии и Хорватии. Во Франции солнечно и сухо, днем 20..25 градусов.
Но самая хорошая погода - в странах Средиземноморья. В Испании и Греции продолжается лето: при малооблачном небе воздух прогреется до 23..28 градусов.
Температура воды в Средиземном море 22-23 градусов. / meteonovosti.ru /
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