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Западные рубежи заливают дожди



ИА "Метеоновости" / 11:00 Пятница, 13 октября



Самая западная область России, калининградская, в минувшие сутки оказалась во власти активного атлантического циклона. Его центр еще оставался кружить над Норвежским морем, а Калининградскую область пересекал теплый атмосферный фронт. Он стал виновником сильных дождей и порывистого ветра в области. За четверг и ночь на пятницу выпало до 19 мм осадков, а порывы ветра достигали 21 м/с.



Сегодня центр циклона будет кружить над югом Балтики, а значит пасмурная и дождливая погода на западе России сохранится.



Не покинет Калининградскую область циклон и в выходные дни. Дожди будут идти с небольшими перерывами, усилится ветер, а температура даже немного повысится. В дневные часы ее максимальное значение ожидается от 11 до 16 градусов. / meteonovosti.ru /



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