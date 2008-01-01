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Новости погоды

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На востоке России сильные осадки и ветра

ИА "Метеоновости" / 10:00 Пятница, 13 октября

  Самая неблагоприятная погода на территории России наблюдается в восточных районах, где ее определяет мощный циклонический вихрь с центром в Беринговом море. Уже в середине недели он проявил себя сильными ветрами на восточном побережье Камчатского края и Чукотского автономного округа.

В минувшие сутки циклон продолжал углубляться и остался виновником сильного ветра в Камчатском крае, где порывы достигали 29 м/с и в Магаданской области, здесь он усиливался до 24 м/с. Но самой неблагоприятной погода была на Чукотке, оказавшейся вблизи центра циклона. В четверг и в ночь на пятницу шли сильные осадки в виде дождя и снега, выпало до 22 мм, порывы ветра были до 24 м/с.

Сегодня циклон приблизится к восточному побережью Чукотки, а в выходные дни начнет продвигаться вглубь континента по северо-восточным районам Дальневосточного округа. На Чукотке сохранятся сильные осадки: на востоке в виде дождя, на западе - снег, порывы ветра на побережье Берингова моря достигнут 22-27 м/с. Циклон расширит сферу своего влияния, охватывая все большие территории. На востоке Магаданской области в субботу снег, порывистый ветер, метель. На востоке Якутии снег, местами сильный и ветер 16-21 м/с. / meteonovosti.ru /
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