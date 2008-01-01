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Из архива Московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:39 Пятница, 13 октября



Текущая погода в Москве вполне соответствует середине осени. В ближайшие сутки температура воздуха также не выйдет за рамки климатической нормы. Но за весь ряд инструментальных наблюдений, проводимых над погодой в Москве, она была разнообразной.



Самым холодным сегодняшний день отмечался в далеком 1882 году. Под утро морозы усилились до -10.7 градусов, что стало суточным рекордом для 13 октября. Более ста лет подобных холодов в Москве на случалось.



А самым жарким текущий день отмечался также давно, в 1889 году. В дневные часы в условиях антициклональной погоды воздух прогрелся до +20.1 градуса, что стало суточным рекордом. И уже до конца месяца до двадцатиградусных отметок температура воздуха не повышалась ни разу. / meteonovosti.ru /



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