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Новости погоды

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Из архива Московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:39 Пятница, 13 октября

  Текущая погода в Москве вполне соответствует середине осени. В ближайшие сутки температура воздуха также не выйдет за рамки климатической нормы. Но за весь ряд инструментальных наблюдений, проводимых над погодой в Москве, она была разнообразной.

Самым холодным сегодняшний день отмечался в далеком 1882 году. Под утро морозы усилились до -10.7 градусов, что стало суточным рекордом для 13 октября. Более ста лет подобных холодов в Москве на случалось.

А самым жарким текущий день отмечался также давно, в 1889 году. В дневные часы в условиях антициклональной погоды воздух прогрелся до +20.1 градуса, что стало суточным рекордом. И уже до конца месяца до двадцатиградусных отметок температура воздуха не повышалась ни разу. / meteonovosti.ru /
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Факт
9:00
местное
+9
Пт.
13 окт.
+10
Сб.
14 окт.
+7
Вс.
15 окт.
+9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Карачи		 -12
Хатанга

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Иринга

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