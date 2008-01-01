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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:17 Пятница, 13 октября

  Предстоящим днём столичный регион будет находиться под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Ожидается облачная погода, дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит 8..10, по области 5..10 градусов. Ветер южного направления 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 737 мм.рт.ст.. Влажность воздуха около 70%.

В Москве и области атмосферное давление будет падать и окажется чуть ниже климатической нормы, а температура воздухе на 2 градуса превышает привычные показатели. В таких условиях обычно понижается содержание кислорода в воздухе. В первую очередь влажно-дискомфортная погода окажется неблагоприятной для людей, страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также бронхо-легочными заболеваниями. Ухудшением самочувствия отреагируют и те, кто страдает гипертонией, гипотонией, нейроциркулярной дистонией. У людей, входящих в группу риска, возможны приступы бронхоспазма и мигрени. Специалисты рекомендуют проводить профилактику основных заболеваний, поддерживать организм витаминами, при необходимости принимать лекарственные средства, назначенные врачом. / meteonovosti.ru /
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