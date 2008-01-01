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О погоде в Москве вечером



ИА "Метеоновости" / 15:46 Четверг, 12 октября



Погоду в Москве и области будет определять южная часть циклона с центром над Ленинградской областью. При сплошной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 7..9 градусов, по области 6..9. Ветер южный, 3-8 м/с. / meteonovosti.ru /



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