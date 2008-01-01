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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:28 Четверг, 12 октября



В 15 часов в Москве облачно, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 9-10 градусов, Северном 8-9 градусов, Северо-восточном 8-10 градусов, Восточном 8-9 градусов, Юго-восточном 9 градусов; Южном 9 градусов; Юго-западном 8-9 градусов, Западном 8-9 градусов, Северо-западном 8-9 градусов.



В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 8 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 8-10 градусов. / meteonovosti.ru /



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