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Новости погоды
В Санкт-Петербурге норма по осадками уже выполнена
ИА "Метеоновости" / 13:31 Четверг, 12 октября
В текущем октябре Северную столицу не обходят стороной ненастные циклоны. Они то приближаются с Атлантики, то поднимаются с юга, щедро поливая северо-запад Европейской России дождями.
Уже в первой декаде центрального месяца осени в Санкт-Петербурге выпала почти месячная норма осадков (49 мм при норме 51 мм).
Вторая декада месяца также началась с дождей. Их принес циклон, центр которого кружал над Балтикой. 11 октября месячная копилка осадков пополнилась еще на 12 мм. Таким образом, за 11 дней октября в Северной столице уже выпало 60 мм небесной влаги.
В пятницу и в ближайшие выходные дни циклон продолжит поливать северо-западные города дождями. В Санкт-Петербурге они ожидаются от небольших до умеренных, и их суммарное количество составит полторы нормы. / meteonovosti.ru /
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