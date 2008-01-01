Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
12 октября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Санкт-Петербурге норма по осадками уже выполнена

ИА "Метеоновости" / 13:31 Четверг, 12 октября

  В текущем октябре Северную столицу не обходят стороной ненастные циклоны. Они то приближаются с Атлантики, то поднимаются с юга, щедро поливая северо-запад Европейской России дождями.

Уже в первой декаде центрального месяца осени в Санкт-Петербурге выпала почти месячная норма осадков (49 мм при норме 51 мм).

Вторая декада месяца также началась с дождей. Их принес циклон, центр которого кружал над Балтикой. 11 октября месячная копилка осадков пополнилась еще на 12 мм. Таким образом, за 11 дней октября в Северной столице уже выпало 60 мм небесной влаги.

В пятницу и в ближайшие выходные дни циклон продолжит поливать северо-западные города дождями. В Санкт-Петербурге они ожидаются от небольших до умеренных, и их суммарное количество составит полторы нормы. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+8
Пт.
13 окт.
+10
Сб.
14 окт.
+7
Вс.
15 окт.
+9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Карачи		 -18
Сусуман

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Сук-Ахрас

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100