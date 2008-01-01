

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Снежный покров в Сибири сохраняется



ИА "Метеоновости" / 12:33 Четверг, 12 октября



Согласно климатическим данным устойчивый снежный покров в октября устанавливается в Западной Сибири на территории к северу от параллели 60o, а это Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, и в Восточной Сибири к северу от параллели 54o, это центральные районы Красноярского края, Туруханский район, Эвенкия и Таймырский полуостров.



В этом году в Западной Сибири снежный покров отмечается лишь на востоке автономных округов и высота его невелика, от 1 до 2 см. А в южных районах Восточной Сибири уже первый осенний месяц выдался холодным. Осадки шли в основном в виде мокрого снега, в результате чего уже в сентябре в земледельческой зоне установился временный снежный покров. Октябрь перенял холодную и ненастную эстафету своего предшественника и снежный покров не только сохранился, но и начал расширять свои границы.



В минувшие сутки сильные осадки в виде снега и дождя прошли в южных районах Красноярского края, выпало до 16 мм.



В ближайшие сутки в центральных, южных районах Красноярского края, Хакасии и Тыве сохранится снежный покров. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



