Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
12 октября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Снежный покров в Сибири сохраняется

ИА "Метеоновости" / 12:33 Четверг, 12 октября

  Согласно климатическим данным устойчивый снежный покров в октября устанавливается в Западной Сибири на территории к северу от параллели 60o, а это Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, и в Восточной Сибири к северу от параллели 54o, это центральные районы Красноярского края, Туруханский район, Эвенкия и Таймырский полуостров.

В этом году в Западной Сибири снежный покров отмечается лишь на востоке автономных округов и высота его невелика, от 1 до 2 см. А в южных районах Восточной Сибири уже первый осенний месяц выдался холодным. Осадки шли в основном в виде мокрого снега, в результате чего уже в сентябре в земледельческой зоне установился временный снежный покров. Октябрь перенял холодную и ненастную эстафету своего предшественника и снежный покров не только сохранился, но и начал расширять свои границы.

В минувшие сутки сильные осадки в виде снега и дождя прошли в южных районах Красноярского края, выпало до 16 мм.

В ближайшие сутки в центральных, южных районах Красноярского края, Хакасии и Тыве сохранится снежный покров. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+8
Пт.
13 окт.
+10
Сб.
14 окт.
+7
Вс.
15 окт.
+9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Карачи		 -18
Сусуман

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Сук-Ахрас

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100