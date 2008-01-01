Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
12 октября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В выходные в Москве ветрено и дождливо

ИА "Метеоновости" / 12:02 Четверг, 12 октября

  Середина осени придется на ближайшие выходные дни. Под осенний лад подстраивается и погода. А помогают ей зачастившие на Московскую землю атлантические циклоны.

На текущей неделе они проявили себя затяжными дождями. Дождь начался в среду днем с небольшого, а к концу недели станет все интенсивнее и продолжительнее.

Виновником ненастной погоды стал циклонический вихрь. В пятницу его центр будет кружить над северо-западными областями Европейской России, а к центральным областям потянутся атмосферные фронты с ним связанные. Они сохранят облачную и дождливую погоду.

В субботу и воскресенье центр циклона будет располагаться над Москвой и ее окрестностями и продолжит поливать ее дождями. За процесс на регион может выпасть до трети месячной нормы осадков. Дожди будет сопровождаться усилением ветра западного и северо-западного направлений, местами порывы могут достигать 15 м/с.

Температура воздуха в течение суток мало изменится и составит в ночные часы в Москве от 4 до 6 градусов, по области местами до 2. Днем максимальная температура в столице 6..8, по области от 4 до 9 тепла. Ее среднесуточное значение будет соответствовать середине осени. Атмосферное давление очень низкое: в субботу 741 мм рт ст, а в воскресенье понизится до 738 мм рт ст, что на 10-12 единиц ниже среднего.

Ветер и дожди могут испортить не только столичный пейзаж, но и настроение жителей!  / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+8
Пт.
13 окт.
+10
Сб.
14 окт.
+7
Вс.
15 окт.
+9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Карачи		 -18
Сусуман

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Сук-Ахрас

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100