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В выходные в Москве ветрено и дождливо



ИА "Метеоновости" / 12:02 Четверг, 12 октября



осени придется на ближайшие выходные дни. Под осенний лад подстраивается и погода. А помогают ей зачастившие на Московскую землю атлантические циклоны.



На текущей неделе они проявили себя затяжными дождями. Дождь начался в среду днем с небольшого, а к концу недели станет все интенсивнее и продолжительнее.



Виновником ненастной погоды стал циклонический вихрь. В пятницу его центр будет кружить над северо-западными областями Европейской России, а к центральным областям потянутся атмосферные фронты с ним связанные. Они сохранят облачную и дождливую погоду.



В субботу и воскресенье центр циклона будет располагаться над Москвой и ее окрестностями и продолжит поливать ее дождями. За процесс на регион может выпасть до трети месячной нормы осадков. Дожди будет сопровождаться усилением ветра западного и северо-западного направлений, местами порывы могут достигать 15 м/с.



Температура воздуха в течение суток мало изменится и составит в ночные часы в Москве от 4 до 6 градусов, по области местами до 2. Днем максимальная температура в столице 6..8, по области от 4 до 9 тепла. Ее среднесуточное значение будет соответствовать середине осени. Атмосферное давление очень низкое: в субботу 741 мм рт ст, а в воскресенье понизится до 738 мм рт ст, что на 10-12 единиц ниже среднего.



Ветер и дожди могут испортить не только столичный пейзаж, но и настроение жителей! / meteonovosti.ru /



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