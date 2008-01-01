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Новости погоды

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Октябрьская копилка осадков в Москве пополняется

ИА "Метеоновости" / 11:03 Четверг, 12 октября

  Погода центрального месяца осени в Москве компенсирует дефицит влаги своего предшественника. Уже в первой декаде месяца в столице выпала половина месячной нормы осадков. Но на этом циклоны не остановились. Очередной вихрь с Атлантики начал продвигаться к российским рубежам. В среду его центр кружил над Балтикой, а к центральным областям протянулись атмосферные фронты с ним связанные. Уже днем начались дожди, они прошли в большинстве районов, но были в виде мороси и выпало совсем немного, до 0.6 мм осадков. Минувшей ночью дождь усилился и лил повсеместно. Максимальное количество осадков зарегистрировано в Тушино (до 6 мм), а меньше всего выпало в центре города, в районе Балчуга (до 3 мм). На опорной метеостанции города, ВДНХ, выпало 5 мм.

Таким образом, за минувшие дни октября в октябрьской копилке осадков набралось уже 37 мм при месячной норме 59 мм.

В пятницу дожди в Москве и области сохранятся. Их количество прогнозируется от 5 до 12 мм. Дождливыми ожидаются и выходные дни. И вполне за предстоящие дни норма по осадкам в октябре будет выполнена. / meteonovosti.ru /
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