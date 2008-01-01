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Температурные рекорды России



ИА "Метеоновости" / 10:04 Четверг, 12 октября



В Дальневосточном округе в минувшие сутки лишь Якутия и Чукотский автономный округ оставались в теплом воздухе. Среднесуточная температура воздуха на этой территории превысила норму на 2-6, а в районе Тикси на 8, градусов. На остальной территории округа сохранялась прохладная погода с температурой воздуха на 1-2 градуса ниже климатической нормы.



В ночь на 12 октября в Магадане она понизилась до -10.1 градусов, тем самым установив новый суточный минимум температуры. Предыдущий рекорд со значением -9.4 градуса удерживался с 1998 года. / meteonovosti.ru /



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