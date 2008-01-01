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Дальний Восток и заливает, и задувает



ИА "Метеоновости" / 09:57 Четверг, 12 октября



В континентальных районах Дальнего Востока погода относительно спокойная. Ее определяет окраина обширного монгольского антициклона, который сводит к минимуму выпадение осадков и не способствует сильным ветрам. Но в крайних юго-восточных и восточных районах округа влияние антициклона уже ослабевает, и власть над погодой переходит к ненастным циклонам.



Так, в минувшие сутки через Приморье проходил контрастный атмосферный фронт. Дождь начался уже днем в среду и продолжился минувшей ночью. В итоге в крае выпало до 20 мм осадков. Циклон, что кружил вблизи Камчатки, проявил себя на юге полуострова сильными осадками в виде дождя и мокрого снега, выпало до 16 мм, при этом ветер усиливался до 35 м/с. Сильные ветра разгулялись в Магаданской области (до 24 м/с), а также в Чукотском автономного округе (до 27 м/с).



В пятницу в Приморье дождей уже не ожидается. В Камчатском крае он пройдет лишь местами, но сохранится порывистый ветер, в Усть-Камчатском районе порывы 15-20 м/с. А ухудшение погоды ожидается на Чукотке. В юго-восточных районах округа дождь, местами сильный с порывами ветра 21-26 м/с. / meteonovosti.ru /



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