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Новости погоды
Какой бывает погода в Москве в этот день
ИА "Метеоновости" / 09:38 Четверг, 12 октября
Осенние капризы погоды не редкость. Даже в середине октября в Москве может быть и по-летнему тепло, как например, в 1942 году, когда столбики термометров поднялись до отметки +19.1 градуса, так и по-настоящему холодно: в начале прошлого века в 1915 году в ночь на 12 октября воздух остыл до -5.8 градуса. В 2001 году за сутки выпало около четверти месячной нормы осадков.
Нынешний октябрь пока благосклонен к жителям региона. В предстоящие сутки сохранится относительно теплая погода, однако небо будет затянуто плотной облачностью и время от времени пройдет небольшой дождь. Рекордных показателей метеоэлементов не ожидается. / meteonovosti.ru /
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