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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 06:34 Четверг, 12 октября
Предстоящим днём в Московском регионе сохранится влияние атмосферных фронтов атлантического циклона.
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По сведениям Метеобюро Москвы и области днём 12 октября сохранится облачная погода, в первой половине дня местами с небольшим дождем. Максимальная температура воздуха в Москве составит 7..9 градусов, по области от 5 до 10 градусов. Ветер юго-западного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное 737 мм.рт.ст.. Влажность воздуха около 60%.
В Москве и Московской области по-прежнему сохраняется погода гипоксического типа: низкое содержание кислорода в воздухе, пониженное давление и высокая влажность. Такая погода может оказывать негативное влияние на состояние людей, склонных к сосудистым нарушениям. Недомогание могут почувствовать те, кто страдает кислородной недостаточностью, после перенесенного инфаркта миокарда, с бронхо-легочными заболеваниями, и особенно у кого хроническая бронхиальная астма. У них не исключено чувство дискомфорта, сонливость, снижение умственной и физической работоспособности. Еще одним неблагоприятным фактором станет неустойчивый геомагнитный фон, при котором плохо себя будут чувствовать не только метеозависимые люди, но и вполне здоровые. / meteonovosti.ru /