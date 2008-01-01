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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:34 Четверг, 12 октября

  Предстоящим днём в Московском регионе сохранится влияние атмосферных фронтов атлантического циклона.

По сведениям Метеобюро Москвы и области днём 12 октября сохранится облачная погода, в первой половине дня местами с небольшим дождем. Максимальная температура воздуха в Москве составит 7..9 градусов, по области от 5 до 10 градусов. Ветер юго-западного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное 737 мм.рт.ст.. Влажность воздуха около 60%.

В Москве и Московской области по-прежнему сохраняется погода гипоксического типа: низкое содержание кислорода в воздухе, пониженное давление и высокая влажность. Такая погода может оказывать негативное влияние на состояние людей, склонных к сосудистым нарушениям. Недомогание могут почувствовать те, кто страдает кислородной недостаточностью, после перенесенного инфаркта миокарда, с бронхо-легочными заболеваниями, и особенно у кого хроническая бронхиальная астма. У них не исключено чувство дискомфорта, сонливость, снижение умственной и физической работоспособности. Еще одним неблагоприятным фактором станет неустойчивый геомагнитный фон, при котором плохо себя будут чувствовать не только метеозависимые люди, но и вполне здоровые. / meteonovosti.ru /
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