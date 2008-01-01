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Новости погоды
О погоде в Москве вечером
ИА "Метеоновости" / 15:43 Среда, 11 октября
Погоду в Москве и области будет определять юго-восточная часть циклона с центром над Латвией. При сплошной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 6..8 градусов, по области 3..8. Ветер южный, 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /
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