Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:28 Среда, 11 октября
В 15 часов в Москве облачно, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 8-9 градусов, Северном 8 градусов, Северо-восточном 8-9 градусов, Восточном 8 градусов, Юго-восточном 8-9 градусов; Южном 8 градусов; Юго-западном 8-9 градусов, Западном 7-8 градусов, Северо-западном 8 градусов.
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В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 7-8 градусов, на территории Новой Москвы дождь, температура воздуха 8 градусов, местами порывы ветра до 10 м/с. / meteonovosti.ru /