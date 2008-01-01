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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:28 Среда, 11 октября

  В 15 часов в Москве облачно, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 8-9 градусов, Северном 8 градусов, Северо-восточном 8-9 градусов, Восточном 8 градусов, Юго-восточном 8-9 градусов; Южном 8 градусов; Юго-западном 8-9 градусов, Западном 7-8 градусов, Северо-западном 8 градусов.

В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 7-8 градусов, на территории Новой Москвы дождь, температура воздуха 8 градусов, местами порывы ветра до 10 м/с. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+8
Чт.
12 окт.
+9
Пт.
13 окт.
+11
Сб.
14 окт.
+8
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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тёплое место: холодное место:
+40
Агадес		 -20
Сусуман

некомфортное место: Никольское
комфортное место: Бекабад

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