Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
11 октября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Сибири период предзимья

ИА "Метеоновости" / 13:44 Среда, 11 октября

  В Сибири зима уже сказывается осадками в виде снега. Температура воздуха в южной половине Красноярского края близка и чуть ниже нормы, а на севере Восточной Сибири даже теплее обычного, на 2-4 градуса, на Таймыре на 6-8 градусов.

На данное время за Уралом уже почти везде лежит снег. Граница снежного покрова проходит по западным и южным границам Эвенкии, далее по югу Якутии и центральным районам Хабаровского края. Отдельным "островом" временный снежный покров, высотой не более 9 см, отмечается над югом Красноярского края, Хакасией и Тывой.

В настоящее время условия погоды в южных районах Средней Сибири диктует циклон и связанная с ним система атмосферных фронтов. Предстоящей ночью в южных районах Красноярского края и в Хакасии пройдет снег, в горах сильный снег. Таким образом, 11-13 октября в земледельческой зоне центральных районов Красноярского края, Тывы сохранение временного снежного покрова. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+7
Чт.
12 окт.
+9
Пт.
13 окт.
+11
Сб.
14 окт.
+8
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Мекка		 -15
Делянкир

некомфортное место: Никольское
комфортное место: Алжир

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100