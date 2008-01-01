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В Сибири период предзимья



ИА "Метеоновости" / 13:44 Среда, 11 октября



В Сибири зима уже сказывается осадками в виде снега. Температура воздуха в южной половине Красноярского края близка и чуть ниже нормы, а на севере Восточной Сибири даже теплее обычного, на 2-4 градуса, на Таймыре на 6-8 градусов.



На данное время за Уралом уже почти везде лежит снег. Граница снежного покрова проходит по западным и южным границам Эвенкии, далее по югу Якутии и центральным районам Хабаровского края. Отдельным "островом" временный снежный покров, высотой не более 9 см, отмечается над югом Красноярского края, Хакасией и Тывой.



В настоящее время условия погоды в южных районах Средней Сибири диктует циклон и связанная с ним система атмосферных фронтов. Предстоящей ночью в южных районах Красноярского края и в Хакасии пройдет снег, в горах сильный снег. Таким образом, 11-13 октября в земледельческой зоне центральных районов Красноярского края, Тывы сохранение временного снежного покрова. / meteonovosti.ru /



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