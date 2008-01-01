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Новости погоды

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Зимние пейзажи в Якутии

ИА "Метеоновости" / 13:00 Среда, 11 октября

  К востоку от Уральских гор мало кого можно удивить октябрьскими снегопадами. Осень 2017 года не стала исключением. Чем дальше на северо-восток, тем больше высота сугробов и ниже температура воздуха. Но это касается только континентальных районов Сибири и Дальнего Востока, так как у побережья еще теплых морей ситуация иная. Самым "зимним" регионом по праву можно считать Якутию. Даже в дневные часы максимальная температура воздуха на востоке и северо-востоке республики не поднимается выше -5..-8 градусов. Ночью столбики термометров уже уверенно пересекают отметку -20! В районе Оймякона и на границе с Магаданской областью минимальная температура воздуха прошедшей ночью составила -22..-23 градуса. Однако стоит отметить, что для данной местности такие значения в середине осени, дело вполне привычное. Температурная аномалия почти отсутствует.

В ближайшие сутки на большей части региона ожидается небольшой снег, на побережье местами поземок при порывах ветра 20-25 м/с. Фон температуры предстоящей ночью ночью -3..-8, в районе Оймякона по-прежнему до -19..-24 градусов. Днем в республике -3..+2, на северо-востоке -4..-9 градусов. / meteonovosti.ru /
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