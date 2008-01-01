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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:30 Среда, 11 октября



В 12 часов в Москве облачно, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 7-8 градусов, Северном 6-7 градусов, Северо-восточном 7-8 градусов, Восточном 7 градусов, Юго-восточном 7 градусов, Южном 7 градусов, Юго-западном 6-7 градусов, Западном 6-7 градусов, Северо-западном 6-7 градусов.



В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 6 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 6-7 градусов, местами порывы ветра до 10 м/с. / meteonovosti.ru /



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