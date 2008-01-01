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Новости погоды

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В России завершается пожароопасный сезон

ИА "Метеоновости" / 11:49 Среда, 11 октября

  Осень осваивает территорию России, температура воздуха быстро понижается. И пожароопасный сезон близится к завершению. Но лесных пожаров еще много!

В России за 10 октября удалось ликвидировать 12 лесных пожаров. В настоящее время в России бушует шестьдесят пожаров, общая площадь территории занятой огнем составляет 268 га.

Наибольшее количество лесных пожаров зафиксировано на севере Приморского края - 57 очагов, два очага в Еврейской автономной области и один пожар площадью менее 1 га - в Северной Осетии-Алании.

С начала пожароопасного сезона в России зафиксировано 10 тысяч 775 лесных пожаров на площади 2 миллиона 189 тысяч 319 гектаров.

Осенние дожди во многих регионах свели опасность возникновения и распространения пожаров на нет. Но есть еще регионы, где сохраняется сухая, а в некоторых случаях сухая и ветреная погода, а значит опасная с точки зрения пожарников. Высокая степень пожарной опасности отмечается местами в Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Оренбургской областях, Калмыкии, Краснодраском крае, Адыгее, в отдельных республиках Северного Кавказа.

Пожары на севере Приморского края и в Еврейской автономной области стали причиной задымления в Хабаровске и прилегающих районах края. В этих регионах пожароопасность пока высокая, а местами и чрезвычайно высокая. Но в ближайшие сутки усилится западный ветер и пройдут небольшие дожди, что притушит пожары.

Охотникам и грибникам следует быть осторожными с огнем! / meteonovosti.ru /
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