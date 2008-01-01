Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
11 октября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Итоги первой декады октября в Москве и Подмосковье

ИА "Метеоновости" / 11:08 Среда, 11 октября

  Средняя суточная температура воздуха на большей части столицы оставалась около 7 градусов, лишь в центре города было на градус теплее, что соответствует норме. Минимальная температура воздуха не опускалась ниже 2,2 градуса, а максимальная в 5 случаях было выше 10 градусов. Самым теплым днем оказался понедельник 9 октября, с максимальной температурой 15 градусов.

По осадкам за первую декаду месяца в Москве выпало около половины месячной нормы, самым дождливым оказались сутки 5 октября, на ВДНХ выпало 12 мм, на Балчуге 8 мм.

В Подмосковье больше всего осадков выпало в Можайске, Наро-Фоминске и Черустях, 34 мм, что составляет 60-70% от месячной нормы. Средняя суточная температура воздуха была близка к норме, отрицательная минимальная температура отмечалась лишь на юго-востоке Подмосковья и была не ниже -1,1 градуса.

Напомним, что в прошлом, 2016 году первая декада октября в Москве была теплой, аномалия температуры воздуха достигала +3 градусов. По количеству осадков 2017 год схож с прошлым.

В 2016 году понижение температуры началось с 10 октября и 2 и 3 декада месяца были холодными. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+6
Ср.
11 окт.
+9
Чт.
12 окт.
+10
Пт.
13 окт.
+10
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Карачи		 -11
Талая

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Джалал-Абад

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100