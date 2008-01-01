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Итоги первой декады октября в Москве и Подмосковье



ИА "Метеоновости" / 11:08 Среда, 11 октября



Средняя суточная температура воздуха на большей части столицы оставалась около 7 градусов, лишь в центре города было на градус теплее, что соответствует норме. Минимальная температура воздуха не опускалась ниже 2,2 градуса, а максимальная в 5 случаях было выше 10 градусов. Самым теплым днем оказался понедельник 9 октября, с максимальной температурой 15 градусов.



По осадкам за первую декаду месяца в Москве выпало около половины месячной нормы, самым дождливым оказались сутки 5 октября, на ВДНХ выпало 12 мм, на Балчуге 8 мм.



В Подмосковье больше всего осадков выпало в Можайске, Наро-Фоминске и Черустях, 34 мм, что составляет 60-70% от месячной нормы. Средняя суточная температура воздуха была близка к норме, отрицательная минимальная температура отмечалась лишь на юго-востоке Подмосковья и была не ниже -1,1 градуса.



Напомним, что в прошлом, 2016 году первая декада октября в Москве была теплой, аномалия температуры воздуха достигала +3 градусов. По количеству осадков 2017 год схож с прошлым.



В 2016 году понижение температуры началось с 10 октября и 2 и 3 декада месяца были холодными. / meteonovosti.ru /



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