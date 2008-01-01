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Первые снежинки в небе над Владивостоком



ИА "Метеоновости" / 10:03 Среда, 11 октября



В минувшие сутки условия погоды на югом Дальнего Востока определялись влиянием области повышенного атмосферного давления. По периферии антициклона смещались атмосферные фронты, которые были выражены в основном в облачности. Максимальная температура воздуха в Приморье составила около +10..+15 градусов. Ночью синоптическая ситуация изменилась. С юго-запада смещался циклон, с ним были связаны дожди в южной половине края. За счет плотной облачности минимальная температура воздуха на юге региона составила +3:+8 градусов, на севере края за счет прямого выхолаживания самого нижнего слоя атмосферы под утро минимальная температура воздуха местами опускалась до -7 градусов.



Во Владивостоке во вторник средняя за сутки температура воздуха оказалась на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Под утро начались осадки. преимущественно в виде дождя, а на метеостанции Владивосток впервые с начала сезона отмечались смешанные осадки (дождь со снегом). За счет положительного фона температуры снежный покров не образовался. Стоит отметить, что этот день стал самой ранней датой фиксирования снега. За весь период регулярных метеонаблюдений (с 1917 года) 11 октября во Владивостоке ни разу не отмечался снег.



Сегодня в течение дня влияние циклона сохранится. На большей части территории края ожидаются осадки в виде дождя, в горных районах со снегом. На побережье ветрено. / meteonovosti.ru /



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