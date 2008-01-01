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Новости погоды

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Ветреная погода на Дальнем Востоке

ИА "Метеоновости" / 09:48 Среда, 11 октября

  Условия погоды над акваторией Охотского моря определял активный циклон. Основным неблагоприятным фактором стал сильный ветер. Так, днем 10 октября и прошедшей ночью в Хабаровском крае и на Сахалине ветер разгонялся до 21 м/с. В ночные часы центр циклона располагался у восточного побережья Камчатки.

В ближайшие сутки в Хабаровском крае и на Сахалине ожидается в целом спокойный характер погоды. В Камчатском крае и на Чукотке погода резко ухудшится. Циклон, за счет значительных контрастов взаимодействующих воздушных масс, получит дополнительное развитие. 12 октября в Камчатском крае ожидается штормовой ветер 23-28 м/с, на севере края пройдет сильный снег, метель. На востоке Чукотского автономного округа ожидается сильный дождь, в прибрежных районах ветер будет разгоняться 23-28 м/с. / meteonovosti.ru /
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