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Ветреная погода на Дальнем Востоке



ИА "Метеоновости" / 09:48 Среда, 11 октября



Условия погоды над акваторией Охотского моря определял активный циклон. Основным неблагоприятным фактором стал сильный ветер. Так, днем 10 октября и прошедшей ночью в Хабаровском крае и на Сахалине ветер разгонялся до 21 м/с. В ночные часы центр циклона располагался у восточного побережья Камчатки.



В ближайшие сутки в Хабаровском крае и на Сахалине ожидается в целом спокойный характер погоды. В Камчатском крае и на Чукотке погода резко ухудшится. Циклон, за счет значительных контрастов взаимодействующих воздушных масс, получит дополнительное развитие. 12 октября в Камчатском крае ожидается штормовой ветер 23-28 м/с, на севере края пройдет сильный снег, метель. На востоке Чукотского автономного округа ожидается сильный дождь, в прибрежных районах ветер будет разгоняться 23-28 м/с. / meteonovosti.ru /



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