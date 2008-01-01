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Новости погоды

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Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:31 Среда, 11 октября

  Вот и закончилась первая декада октября. А начинался месяц с довольно прохладной погоды, соответствующей, скорее, двадцатым числам. Но сейчас температура воздуха вернулась к привычным значениям. К середине дня 11 октября термометры в столице покажут 8..10 градусов, при облачной погоде местами пройдет небольшой дождь, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, усиливаясь в порывах до 15 м/с.

Среднесуточная температура воздуха составит 7,5 градуса - что на полтора градуса выше климатической нормы, которая для 11 октября составляет 6 градусов.

Но не всегда погода соответствует календарю. Случались в октябре как морозные ночи, так и очень теплые дни.

До -8,1 градусов остыл воздух под утро 11 октября в 1939 году, а днем в 1935 году - прогрелся до 19,3 градуса. Сильный дождь отмечался в Москве в 1888 году. За день выпало до 25 мм осадков, более 40 % от месячной нормы, которая в октябре составляет 59 мм. В 2001 году в этот день в столице прогремела гроза - довольно редкое явление для середины осени.

В прошлом, 2016 году, день был довольно прохладным. Ночью воздух остыл до 2,5 градуса, да и днем было не намного теплее, +5,1 градуса. Осадков не отмечалось. / meteonovosti.ru /
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