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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:44 Среда, 11 октября

  К Московскому региону с запада подошел очередной атмосферный фронт. В течение дня будет облачно, местами пройдет небольшой дождь (преимущественно в первой половине дня). Максимальная температура воздуха в Москве составит 8..10, по области 5..10 градусов. Ветер юго-западного направления 5-10, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление будет соответствовать климатической норме, относительная влажность воздуха повышена, около 70%.

При такой ситуации, как правило, содержание кислорода в воздухе снижено, что неблагоприятно для людей, страдающих бронхо-легочными заболеваниями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Ухудшением самочувствия отреагируют и те, кто страдает гипертонией, гипотонией, нейроциркулярной дистонией. Могут возникать такие явления, как одышка, чувство нехватки воздуха, приступы бронхоспазма и мигрени. Для таких категорий больных следует прибегнуть к профилактическим мерам. И даже вполне здоровые люди могут в этот день испытывать снижение внимания и трудоспособности. / meteonovosti.ru /
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