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О погоде в Москве вечером



ИА "Метеоновости" / 15:42 Вторник, 10 октября



Погоду в Москве и области будет определять юго-восточная часть циклона с центром над Эстонией. При облачности с прояснениями осадков не ожидается . Температура воздуха в Москве 7..9 градусов, по области 5..10. Ветер южный, 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /



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