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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:31 Вторник, 10 октября



В 15 часов в Москве облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 10-11 градусов, Северном 9-10 градусов, Северо-восточном 9-11 градусов, Восточном 9-10 градусов, Юго-восточном 9-11 градусов; Южном 9 градусов; Юго-западном 9-10 градусов, Западном 9-10 градусов, Северо-западном 9-10 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 9 градусов, на территории Новой Москвы без осадков температура воздуха 9-10 градусов. / meteonovosti.ru /



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