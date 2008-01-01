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Ветер на Сахалине ослабеет



ИА "Метеоновости" / 13:52 Вторник, 10 октября



Ночью 10 октября ветер на севере Сахалина усиливался до 27 м/с. Прошли дожди. Усиление ветра было связано с прохождение холодного атмосферного фронта и большой разницей атмосферного давления на границе антициклона, занявшего центральные и южные районы Дальнего Востока, и циклонического вихря, кружившего над акваторией Охотского моря.



11 октября погода начнет налаживаться. Снег и ветер на севере Сахалина возможны только в ночные часы, ветер ночью будет усиливаться до 17-22 м/с, а днем ослабеет до 8-13 м/с, днем воздух прогреется до 4..9 градусов. 12 и 13 октября осадков не ожидается, немного похолодает, днем +2..+7. / meteonovosti.ru /



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