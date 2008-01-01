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На Северном Кавказе погода испортится
ИА "Метеоновости" / 13:35 Вторник, 10 октября
Атмосферное давление на юге ЕТР начнет расти - сюда распространится усиливающийся антициклон из Европы. Но этот антициклон не убережет регион от осадков - атмосферные фронты окажутся сильнее.
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11 октября на юге и востоке региона пройдут дожди различной интенсивности, в республиках Северного Кавказа отдельные сильные дожди, в высокогорье с мокрым снегом. В районе Сочи прогремят грозы. В Дагестане и в Калмыкии ветер усилится до 16 м/с, днем воздух прогреется до 15..20 градусов, в Краснодарском крае местами до 22, а ночью термометры покажут 6..11 градусов, в предгорных районах до нуля.
12 и 13 октября пройдут дожди, в Адыгее местами сильные. Лишь на востоке региона осадков не ожидается. Ветер в отдельных районах усилится до 13..18 м/с, температура воздуха существенно не изменится. Ночью 8..13, в Волгоградской области до -1, днем 16..21, местами до 23 градусов. / meteonovosti.ru /