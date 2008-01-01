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Бархатный сезон в Крыму завершился



ИА "Метеоновости" / 13:18 Вторник, 10 октября



В Крыму в последние дни заметно похолодало, усиливался ветер, в отдельных районах принимается дождь. Холодный воздух проникал в регион с северными потоками. 9 октября на полуострове хозяйничал холодный фронт, именно с ним были связаны порывы ветра более 20 м/с. На Ай-Петри ветер в порывах усиливался до 23 м/с. И температура воздуха заметно понизилась. Ночью 5..10 градусов, на южном берегу до 15, днем 13..18, в горах не выше 12 градусов. Прохладная погода, местами с небольшим дождем, ожидается в Крыму 11 и 12 октября. 13 октября температура воздуха днем повысится до 15..20 градусов - скажется влияние южного антициклона. Но уже 14 октября вновь похолодает до 10..15 градусов, пройдут дожди, ветер усилится до 10-15 м/с. Вода в Черном море близ берегов Крыма уже не очень теплая 18-19 градусов, купаться в такой воде при невысокой температуре воздуха отважится не каждый. / meteonovosti.ru /



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