|
|
|
Новости погоды
В Беринговом море не стихнет шторм
ИА "Метеоновости" / 12:38 Вторник, 10 октября
Штормовой циклон определяет погоду на Чукотке. Несколько дней здесь не стихает ветер, на мысах скорость его превышает 20 м/с, а высота волн в Беринговом море достигала 8 метров. В ближайшие дни ветер только усилится, высота волн увеличится до 10-12 метров.
7-9 октября погоду в регионе поддерживал циклонический вихрь, прослеживающийся до больших высот. В Анадыре ветер усиливался до 23 м/с. Дождливо и ветрено было на Камчатке, но это связано с другим циклоном. 11 октября синоптическая ситуация в регионе начнет меняться. Циклонический вихрь переместится с востока Чукотки на север. А в Беринговом море, близ Камчатки, сформируется циклонический вихрь, который будет портить погоду на востоке и севере Камчатки и на Чукотке.
12 октября эти два вихря объединятся в один, очень глубокий и активный циклон. Атмосферное давление в центре циклона составит 960 гПа, то есть, он достигнет мощности тропического шторма, что очень большая редкость для высоких широт. Резкое углубление циклона произойдет из-за больших контрастов температуры в этих вихрях.
Если циклон, кружащий над Чукотским морем, холодный, воздух в нем морозный, а в Беринговом море, близ Петропавловска-Камчатского, довольно тепло: температура воздуха около 8 градусов, а воды около 10 градусов.
В четверг погодные условия на севере Дальнего Востока испортятся. На Чукотке и на Камчатке пройдут осадки, местами сильные, в виде дождя и снега. Порывы ветра достигнут штормовых значений, до 28 м/с. При таком ветре высота волн в море может увеличится до 12 м, а это уже опасно для судоходства. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.