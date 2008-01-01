Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:30 Вторник, 10 октября
В 12 часов в Москве облачная с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 9-10 градусов, Северном 8-10 градусов, Северо-восточном 8-11 градусов, Восточном 9 градусов, Юго-восточном 9 градусов, порывы южного ветра 10м/с; Южном 8 градусов; Юго-западном 8-9 градусов, Западном 8-9 градусов, Северо-западном 8-9 градусов.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха 8 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 8-9 градусов. / meteonovosti.ru /