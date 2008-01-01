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Новости погоды

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В Центральном районе прошли сильные дожди

ИА "Метеоновости" / 11:51 Вторник, 10 октября

  Обширный циклонический вихрь с центром над Латвией, портивший погоду на северо-западе, начал углубляться за счет южного циклона. Этот циклон и его атмосферные фронты оказывали влияние на погоду не только в северо-западных областях, но и в средней полосе.

В ночь с 9 на 10 октября сильные дожди прошли в Тверской области, выпало до 21 мм осадков. В Смоленской области осадков было больше, до 29 мм. Столь сильные дожди (почти половина месячной нормы) были связаны с прохождением холодного атмосферного фронта. Температура воздуха в регионе понизилась, усиливался ветер.

В ближайшие дни на существенное улучшение погоды рассчитывать не приходится. 11 октября, в барическом гребне, будет облачно и ветрено, зато осадков будет мало. А уже в последующие дни, с приходом очередного циклона, вновь начнутся дожди. / meteonovosti.ru /
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