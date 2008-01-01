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В Японии не по сезону тепло



ИА "Метеоновости" / 11:26 Вторник, 10 октября



Аномально жаркая погода установилась в Японии. Теплый воздух поступает сюда из южных районов. И погода здесь держится малооблачная, дует легкий ветерок, а осадков и вовсе не отмечается. Ведь регион находится в барическом гребне. В минувший день, 9 октября, воздух на острове Кюсю прогрелся до 30 градусов, а в некоторых районах и выше. Были перекрыты многолетние температурные максимумы: в Фукуоке термометры показали 29,5 градуса, что на 0,5 градуса выше, чем в далеком 1959 году, но до абсолютного максимума октября, 33,3 градуса, еще далеко. В Кагосиме воздух прогрелся до 31,3 градуса и такой жары здесь не было с 2007 года. Но не только в Японии были установлены температурные максимумы. В Тайбее было 33,2 градуса, в Гонконге 34,5, в Сеуле 27,6 градуса.



А в австралийском городе Перт, являющимся городом-побратимом Кагосимы, был зарегистрирован температурный минимум, +4 градуса, что немного ниже предыдущего рекорда, зафиксированного в 1993 году.



В ближайшие дни температура в Японии будет немного выше нормы, днем 25..30 градусов, малооблачно и без осадков, а уже ближе к концу недели заметно посвежеет. Влияние на погоду начнет оказывать небольшой циклонический вихрь, который закрутится на волне. Пройдут дожди от небольших до умеренных, днем 20..25 градусов. / meteonovosti.ru /



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