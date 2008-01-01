Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
10 октября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Японии не по сезону тепло

ИА "Метеоновости" / 11:26 Вторник, 10 октября

  Аномально жаркая погода установилась в Японии. Теплый воздух поступает сюда из южных районов. И погода здесь держится малооблачная, дует легкий ветерок, а осадков и вовсе не отмечается. Ведь регион находится в барическом гребне. В минувший день, 9 октября, воздух на острове Кюсю прогрелся до 30 градусов, а в некоторых районах и выше. Были перекрыты многолетние температурные максимумы: в Фукуоке термометры показали 29,5 градуса, что на 0,5 градуса выше, чем в далеком 1959 году, но до абсолютного максимума октября, 33,3 градуса, еще далеко. В Кагосиме воздух прогрелся до 31,3 градуса и такой жары здесь не было с 2007 года. Но не только в Японии были установлены температурные максимумы. В Тайбее было 33,2 градуса, в Гонконге 34,5, в Сеуле 27,6 градуса.

А в австралийском городе Перт, являющимся городом-побратимом Кагосимы, был зарегистрирован температурный минимум, +4 градуса, что немного ниже предыдущего рекорда, зафиксированного в 1993 году.

В ближайшие дни температура в Японии будет немного выше нормы, днем 25..30 градусов, малооблачно и без осадков, а уже ближе к концу недели заметно посвежеет. Влияние на погоду начнет оказывать небольшой циклонический вихрь, который закрутится на волне. Пройдут дожди от небольших до умеренных, днем 20..25 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+9
Вт.
10 окт.
+11
Ср.
11 окт.
+8
Чт.
12 окт.
+9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Абадан		 -14
Делянкир

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Чиуауа

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100