

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На северо-западе ЕТР ненастно и ветрено



ИА "Метеоновости" / 10:24 Вторник, 10 октября



Активный циклонический вихрь, сформировавшийся над Северной Атлантикой несколько дней назад, начал перемещаться на юго-восток. Достиг Скандинавского полуострова, где не обошлось без сильных дождей и порывистого ветра, а затем перебрался в Прибалтику. В зоне действия атмосферных фронтов этого циклона оказались не только страны Балтии, но и Северо-Западный район.



Сильные дожди прошли в Калининградской области, в ночь на 10 октября выпало до 27 мм осадков. Таким образом, за первую декаду октября была превышена месячная норма осадков, которая для Калининградской области составляет от 60 до 80 мм. А в некоторых районах области уже выпало более 85 мм осадков.



Дождливо было и в Северо-Западном районе, сильные дожди прошли во Псковской области (до 15 мм осадков), в Карелии выпало до 19 мм, в Новгородской области до 23 мм, а в Ленинградской области до 27 мм осадков. Но рассчитывать на прекращение осадков пока рано.



Циклонический вихрь начнет заполняться и направится далее на юго-восток, в Центральный район, но на смену этому вихрю придет другой, не такой активный, но тоже с дождями и ветром. До конца дня 10 октября дождливая погода ожидается на севере Карелии. В Северо-Западном районе также не обойдется без дождей различной интенсивности, а в Новгородской области, на холодном фронте, 11 октября ожидаются сильные дожди. И лишь в выходные дни ожидается улучшение погоды - вмешается гребень антициклона. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



