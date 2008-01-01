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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 09:46 Вторник, 10 октября



По данным ИЗМИРАН, cолнечная активность 29 сентября - 8 октября была на низком уровне. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабовозмущенного.



По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что 9-17 октября солнечная активность будет, в основном, низкой. Ожидаемая геомагнитная обстановка - от спокойной до слабовозмущенной. Возмущенные периоды наиболее вероятны 10-12 октября. / meteonovosti.ru /



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