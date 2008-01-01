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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:10 Вторник, 10 октября

  Предстоящим днем погоду в Московском регионе будет определять северо-восточная периферия гребня антициклона с юго-запада.

По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и Московской области днём 10 октября ожидается облачная с прояснениями погода. Без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит 8..10, по области 6..11 градусов. Ветер юго-западного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление в Московии немного подрастет, но по-прежнему будет немного ниже привычных значений, а температура воздуха выше климатической нормы на пару градусов.

Резкие скачки атмосферного давления за последние дни могут негативно отразиться на самочувствии людей со стенокардией, ишемической болезнью сердца, атеросклерозом сосудов головного мозга, а также тех, кто страдает мигренями. Не исключены обострения ревматоидных и других сезонных заболеваний. Медики рекомендуют не забывать о профилактике основного заболевания и принимать назначенные врачом лекарственные препараты, ввести в рацион поливитамины, либо пищевые добавки, улучшающие кровообращение и сердечную деятельность.

Геомагнитный фон 10 октября прогнозируется неустойчивый с отдельными возмущенными периодами. / meteonovosti.ru /
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