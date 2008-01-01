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О погоде в Москве вечером



ИА "Метеоновости" / 15:34 Понедельник, 9 октября



Погоду в Москве и области будет определять прохождение холодного атмосферного фронта. При сплошной облачности станет приниматься небольшой дождь. Температура воздуха в Москве 10..12 градусов, по области 7..12. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с. / meteonovosti.ru /



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