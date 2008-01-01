Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
9 октября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:26 Понедельник, 9 октября

  В 15 часов в Москве облачная и ветреная погода, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 15 градусов, порывы ветра 11м/с; Северном 15 градусов, порывы ветра 16м/с; Северо-восточном 15 градусов, порывы ветра 12м/с; Восточном 15 градусов, порывы ветра 11м/с; Юго-восточном 15 градусов; Южном 14 градусов; Юго-западном 14-15 градусов, Западном 14-15 градусов, порывы ветра 10м/с; Северо-западном 14-15 градусов.

В Зеленограде дождь, температура воздуха 14 градусов, порывы ветра до 17м/с, на территории Новой Москвы слабый дождь температура воздуха 13-15 градусов, порывы ветра до 15м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+15
Вт.
10 окт.
+11
Ср.
11 окт.
+8
Чт.
12 окт.
+9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Мекка		 -17
Батагай-Алыта

некомфортное место: Алтай
комфортное место: Бекабад

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100