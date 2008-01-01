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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:26 Понедельник, 9 октября



В 15 часов в Москве облачная и ветреная погода, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 15 градусов, порывы ветра 11м/с; Северном 15 градусов, порывы ветра 16м/с; Северо-восточном 15 градусов, порывы ветра 12м/с; Восточном 15 градусов, порывы ветра 11м/с; Юго-восточном 15 градусов; Южном 14 градусов; Юго-западном 14-15 градусов, Западном 14-15 градусов, порывы ветра 10м/с; Северо-западном 14-15 градусов.



В Зеленограде дождь, температура воздуха 14 градусов, порывы ветра до 17м/с, на территории Новой Москвы слабый дождь температура воздуха 13-15 градусов, порывы ветра до 15м/с. / meteonovosti.ru /



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