

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Урале уверенно теплеет



ИА "Метеоновости" / 14:17 Понедельник, 9 октября



В Пермском крае и на Урале погода пришла в норму. Временный снежный покров растопили дожди и ветры южной четверти. Началось уверенное повышение температуры на западной периферии мощного антициклона, который перевалил с территории ЕТР за Урал и объединился с сибирским ядром.



В Свердловской области и в Пермском крае в прошедшие сутки среднесуточная температура оказалась выше нормы уже 3-4 градуса, днем в воскресенье местами температура повышалась там до 10..11 градусов тепла. Теперь существенное повышение температуры началось на Южном Урале. Сегодня после полудня температура там местами подросла до 12..13 градусов.



Во вторник рост дневной температуры сохранится, однако, по ночам при прояснениях в Свердловской и Челябинской областях по-прежнему могут отмечаться отрицательные температуры до -5 градусов.



10 октября в Пермском крае и в Свердловской области от +8 до +13 градусов, на Южном Урале 11..16 градусов тепла. Южные ветры удержат довольно теплую для октября погоду на Урале до конца рабочей недели. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



