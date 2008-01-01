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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:56 Понедельник, 9 октября



В 12 часов в Москве облачная и ветреная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 14 градусов, порывы ветра 12м/с; Северном 13-14 градусов, порывы ветра 11м/с; Северо-восточном 13-14 градусов, порывы ветра 10м/с; Восточном 13-14 градусов, Юго-восточном 14 градусов, порывы 11м/с; Южном 14 градусов; Юго-западном 13 градусов, Западном 12-14 градусов, порывы ветра 11м/с; Северо-западном 13-14 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 12 градусов, порывы ветра до 12м/с, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 13-15 градусов, порывы ветра до 14м/с. / meteonovosti.ru /



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