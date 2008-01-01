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Сильные дожди на Украине и в Молдавии



ИА "Метеоновости" / 12:44 Понедельник, 9 октября



Южный циклон в воскресенье и в ночь на понедельник отметился сильными дождями в Молдавии и на Украине. За 24 часа в Кишиневе выпала месячная норма по осадкам ( 45 мм ), в Дубосарах количество осадков составило 49 мм.



На Украине пик неблагоприятной погоды пришелся на ночь понедельника: в Борисполе выпало 36 мм, в Киеве 28 мм, в Чернигове 25 мм осадков.



Днем в понедельник дожди пойдут на убыль, вторник порадует солнцем и теплом, а затем дожди зарядят вновь. / meteonovosti.ru /



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