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Новости погоды

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Сильные дожди на Украине и в Молдавии

ИА "Метеоновости" / 12:44 Понедельник, 9 октября

  Южный циклон в воскресенье и в ночь на понедельник отметился сильными дождями в Молдавии и на Украине. За 24 часа в Кишиневе выпала месячная норма по осадкам ( 45 мм ), в Дубосарах количество осадков составило 49 мм.

На Украине пик неблагоприятной погоды пришелся на ночь понедельника: в Борисполе выпало 36 мм, в Киеве 28 мм, в Чернигове 25 мм осадков.

Днем в понедельник дожди пойдут на убыль, вторник порадует солнцем и теплом, а затем дожди зарядят вновь. / meteonovosti.ru /
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